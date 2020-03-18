Kırıkkale Mart ayında beyaza büründü
Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı araçların üzerini ve çatıları beyaza bürüdü.
18.03.2020 23:17 | Son Güncelleme: 18.03.2020 23:21
Kırıkkale'de akşam saatlerinde başlayan kar yağışı araçların üzerini ve çatıları beyaza bürüdü.
Tüm Türkiye'de birkaç gündür devam eden sıcak havalar, yurdun belirli kesimlerinde yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Kırıkkale merkezde yaşanan bahar havası da yerini beyaz örtüye bıraktı. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, bir süre sonra yerini kar yağışına teslim etti. Kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrasında park halindeki araçların üzerleri ve çatılar beyaza büründü. Boş sokaklarda kar yağışını gören vatandaşlar da mart ayının sonlarına gelinmesine rağmen yağan karın kendilerini şaşırttığını dile getirdi. Etkisini iyice hissettiren soğuk hava ve kar yağışı sonrasında araçlar ise kontrollü bir şekilde trafikte seyretti.
Soğuk havanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. - KIRIKKALE
Tüm Türkiye'de birkaç gündür devam eden sıcak havalar, yurdun belirli kesimlerinde yerini kar yağışı ve soğuk havaya bıraktı. Kırıkkale merkezde yaşanan bahar havası da yerini beyaz örtüye bıraktı. Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur, bir süre sonra yerini kar yağışına teslim etti. Kısa sürede etkili olan kar yağışı sonrasında park halindeki araçların üzerleri ve çatılar beyaza büründü. Boş sokaklarda kar yağışını gören vatandaşlar da mart ayının sonlarına gelinmesine rağmen yağan karın kendilerini şaşırttığını dile getirdi. Etkisini iyice hissettiren soğuk hava ve kar yağışı sonrasında araçlar ise kontrollü bir şekilde trafikte seyretti.
Soğuk havanın hafta sonuna kadar devam etmesi bekleniyor. - KIRIKKALE
Kaynak: İHA
Manşet
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