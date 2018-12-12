Kırıkkale Merkezli 6 İlde Fetö'den 8 Şahsa Yakalama Kararı

Kırıkkale merkezli 6 ilde FETÖ/PDY'nin 'askeri mahrem yapılanması'na yönelik başlatılan soruşturma kapsamında 7'si muvazzaf 8 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik Kırıkkale merkezli 6 ilde soruşturma başlatıldı. Şırnak, Hatay, İzmir, Balıkesir, Ankara ve Kayseri'de belirlenen 7'si muvazzaf 8 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı. - KIRIKKALE
Kırıkkale
12 Aralık 2018 Çarşamba 13:36