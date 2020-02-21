Haberler » Güncel » Kırıkkale merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı - Haber

Kırıkkale merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

KIRIKKALE merkezli 6 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

21.02.2020 23:08 | Son Güncelleme: 21.02.2020 23:08Kırıkkale merkezli 6 ilde FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

KIRIKKALE merkezli 6 ilde, 2009 yılındaki komiser yardımcılığına geçiş sınavına yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, polis ekiplerince düzenlenen eş zamanlı operasyonda meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı.

Cumhuriyet Başsavcılığı, 2009'da yapılan polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş sınavı sorularını, sınav öncesinde edinerek usulsüzlük yaptıkları iddiası üzerine FETÖ mensubu 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verdi. Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince Kırıkkale, Ankara, İstanbul, İzmir, Kayseri ve Yozgat'ta eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, 'silahlı terör örgütü üyeliği', 'resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık' suçlamasıyla meslekten ihraç edilen 11 komiser yardımcısı gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.



Kırıkkale, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 22 Şubat 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
14:39  Prof. Dr. İrfan Suat Günsel kimdir? Prof. Dr. İrfan Suat Günsel hayatı ve biyografisi!
14:29  KKTC'nin ilk yerli otomobili Günsel'in özellikleri nelerdir?
12:06  Her Şey Mümkün filmi konusu nedir? Her Şey Mümkün oyuncuları ve Her Şey Mümkün özeti!
11:49  2020 Kandil günleri! Regaip Kandili ne zaman? Regaip gecesi hangi gün?
22.02.2020 00:35:01