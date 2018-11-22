Kırıkkale Merkezli 8 İlde Fetö Operasyonu: 11 Gözaltı

Kırıkkale
merkezli 8 ilde yapılan Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasının (FETÖ/PDY)'askeri mahrem yapılanması'na yönelik soruşturma kapsamında, 1'i ihraç 11 muvazzaf asker yapılan operasyon ile gözaltına alındı.
Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı
tarafından başlatılan soruşturma kapsamında FETÖ/PDY yönelik 8 ilde operasyon düzenlendi. Kars
, Edirne
, Bitlis
, Bursa
, Muğla
, Ankara
, Şırnak
ve Balıkkesir'de belirlenen 6'sı üsteğmen, 5'inin ise astsubay olduğu biri ihraç 11 muvazzaf asker gözaltına alındı.
Gözaltına alınan A.Y., Y.Y., E.K., İ.O., Z.E., C.İ., A.S., M.K., Y.E.E., S.Ö. ve Ö.F.S. hakkında İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi
Müdürlüğü ekipleri tarafından tahkikat başlatıldı. - KIRIKKALE
Kırıkkale
22 Kasım 2018 Perşembe 10:31