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Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de Polis Haftası kutlandı

Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü, Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.

10.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 10.04.2020 13:52
Kırıkkale, Nevşehir, Kırşehir ve Niğde'de Polis Haftası kutlandı
Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü, Kırıkkale , Nevşehir, Kırşehir ve Niğde 'de çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürü Koray Arslan ve ekipler, polis marşı eşliğinde İl Emniyet Müdürlüğü binasına gelerek polislerin haftasını kutladı.
Polislere süt şekeri ikram eden zabıta ekipleri, daha sonra yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan tedbirler kapsamında sosyal mesafe kuralına uyarak hatıra fotoğrafı çektirdi.
Zabıta Müdürü Arslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü olarak polis arkadaşlarını ziyaret ettiklerini söyledi.
Arslan, "Şu anda omuz omuza koronavirüs salgınıyla uğraşıyoruz. Bu süreci inşallah hep birlikte aşacağız. Polis arkadaşlarımıza moral olması amacıyla sosyal mesafemizi koruyarak kutlama yapmak istedik. Az da olsa ağızlarını tatlandırmak istedik. Tekrar Türk Polis Teşkilatının kuruluşunun 175. yıl dönümü kutlu olsun. Allah kolaylı versin." diye konuştu.
Polisler de kutlamalarından dolayı zabıta ekiplerine teşekkür etti.
Nevşehir
Nevşehir'de İl Emniyet Müdürü Mehmet Artunay, Hükümet Konağı önündeki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program sona erdi.
Törene katılan birim amirleri ve polis memurları maske taktı.
Kırşehir
Kırşehir Emniyet Müdürü Murat Türesin ve Kırşehir Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Ortaş Şekeroğlu, Cacabey Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Kırşehir Valisi İbrahim Akın'ın da katıldığı törene, koronavirüs önlemleri kapsamında az sayıda müdür ve müdür yardımcısı maske takarak eşlik etti.
Türesin ve Şekeroğlu, tören öncesi Vali İbrahim Akın'ı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Niğde
Niğde'de Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ve Niğde Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Kemal Arısoy, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Sosyal mesafe kuralına uyulduğu törenin ardından Cebeloğlu ve polisler, Niğde Şehitliği'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA

Etiketler: Kırıkkale, Kırşehir, Niğde, Polis, Güncel
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