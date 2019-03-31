Kırıkkale'nin Bahşili İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kırıkkale
'nin Bahşili ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Recep Zafer Tekin
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Recep Zafer Tekin 2 bin 38, MHP
adayı Halil İbrahim Bişkin
bin 783, Saadet Partisi
adayı Ömer Çıtak
78 oy aldı.
Tekin'in öz geçmişi
Kırıkkale'de 1968'de doğan Recep Zafer Tekin, ilk, orta ve lise eğitimini Kırıkkale'de tamamladı. Eskişehir
Anadolu Üniversitesinden mezun olan Tekin, 1986-1992 yıllarında Bahşili Belediyesi ESO Müdür vekilliği yaptı. 1993-2014 yıllarında Kırıkkale ve Akdeniz
üniversiteleri rektörlüklerinde çeşitli kademelerde görev yapan Tekin, 2014-2016 yıllarında MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı görevlerinde bulundu. 2017'de Çankaya Köşkü
müdür vekilliği görevini yapan Tekin, 2018'de ise MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü Eğitim Teknolojileri ve Teknik Destek Daire Başkanlığı görevini sürdürdü.
Tekin, evli ve 3 çocuk babasıdır.
Güncel
Kaynak: AA