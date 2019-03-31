Kırıkkale'nin Çelebi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kırıkkale
'nin Çelebi
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Yaşar Erdemir
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Yaşar Erdemir 465, MHP
adayı Nafi Yakut
412, CHP
adayı Oktay Babadağ
15 oy aldı.
-Erdemir'in öz geçmişi
1962 yılında Çelebi ilçesinde doğan Yaşar Erdemir, ilk ve orta eğitimini Çelebi'de, lise eğitimini ise Keskin
ilçesinde tamamladı. Bir dönem Doğru Yol Partisi
Çelebi İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Erdemir, 2002 yılından beri AK Parti üyesi.
Çiftçilikle uğraşan Erdemir, evli ve 5 çocuk babası.
Kırıkkale, AK Parti, Çelebi, Güncel
Kaynak: AA