31 Mart 2019, 20:09
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Kırıkkale'nin Çelebi İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kırıkkale

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yaşar Erdemir kazandı.

Kırıkkale'nin Çelebi ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti adayı Yaşar Erdemir kazandı.

Kesin olmayan sonuçlara göre, Yaşar Erdemir 465, MHP adayı Nafi Yakut 412, CHP adayı Oktay Babadağ 15 oy aldı.

-Erdemir'in öz geçmişi

1962 yılında Çelebi ilçesinde doğan Yaşar Erdemir, ilk ve orta eğitimini Çelebi'de, lise eğitimini ise Keskin ilçesinde tamamladı. Bir dönem Doğru Yol Partisi Çelebi İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Erdemir, 2002 yılından beri AK Parti üyesi.

Çiftçilikle uğraşan Erdemir, evli ve 5 çocuk babası. Kırıkkale, AK Parti, Çelebi, Güncel
Kaynak: AA