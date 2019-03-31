Kırıkkale'nin Delice İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, AK Parti Adayı...

Kırıkkale
'nin Delice
ilçesinde belediye başkanlığını AK Parti
adayı Turgut Özdem
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, Turgut Özdem
847, İYİ Parti
adayı Serkan Kocaoğlu
117, MHP
adayı Soner Mazılıgüney
20 oy aldı.
-Özdem'in özgeçmişi-
1979 yılında Delice ilçesinde doğan Turgut Özdem
, ilk, orta ve lise eğitimini Delice'de tamamladı. 1995 yılından beri ilçede serbest muhasebecilik yapan Özdem, 2005 yılında Delice Spor Kulübü Başkanlığı yaptı. Halen İç Anadolu
Belediyeler Birliği Meclis üyeliği bulunan Özdem, Kırıkkale
Katı Atık Birliği Meclis üyeliğini de sürdürmekte. 2014 mahalli idareler seçimlerinde Delice Belediye Başkanlığına seçilen Özdem, evli ve 3 çocuk babası.
Turgut Özdem, AK Parti, Kırıkkale, Delice, Güncel
Kaynak: AA