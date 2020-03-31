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Kırıkkale'nin 'hijyen timi' tüm şehri köpükle yıkadı

Kırıkkale'nin 'hijyen timi' tüm şehri köpükle yıkadı Her gün yüzlerce kişinin kullandığı meydan ve caddeler dezenfekte ediliyor Kırıkkale Belediyesince oluşturulan 'Hijyen timi' yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentte sıkça kullanılan alanları köpüklü su ve dezenfektan...

31.03.2020 19:53 | Son Güncelleme: 31.03.2020 19:55
Kırıkkale 'nin 'hijyen timi' tüm şehri köpükle yıkadı
Her gün yüzlerce kişinin kullandığı meydan ve caddeler dezenfekte ediliyor
KIRIKKALE - Kırıkkale Belediyesince oluşturulan 'Hijyen timi' yeni tip Korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında kentte sıkça kullanılan alanları köpüklü su ve dezenfektan ile temizledi.
Çin'de ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan Korona virüs tehdidi sonrasında temizlik yapılmak üzere ülke çapında harekete geçildi. Bu kapsamda Kırıkkale Belediyesi de ilk andan itibaren alarak hayata geçirdiği tedbirleri sürdürüyor. Alınan üst düzey önlemlere son olarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ve İtfaiye ekiplerinin temizlik çalışmalarıyla devam edildi. Oluşturulan 'hijyen timi' tarafından kentte sıkı bir hijyen çalışması başlatıldı. Ekipler tarafından son olarak her gün yüzlerce kişinin geçtiği Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanının yanı sıra sıkça kullanılan parklar, cadde ve sokaklar özel ekip tarafından köpüklü su ile fırçalanarak temizlendi. Ekiplerin dezenfekte çalışmaları vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Kırıkkale’nin ’hijyen timi’ tüm şehri köpükle yıkadı

Kaynak: İHA

Etiketler: Kırıkkale, Genel

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Kırıkkale'nin 'hijyen timi' tüm şehri köpükle yıkadı
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