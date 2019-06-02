02.06.2019 11:14
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Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy verme işlemi başladı (2)

Kırıkkale

KESKİN'DE SANDIK BAŞINDA TARTIŞMASeçimin yenilendiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy kullanma işlemi sürerken, sandık başında tartışma yaşandı.


KESKİN'DE SANDIK BAŞINDA TARTIŞMA

Seçimin yenilendiği Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde oy kullanma işlemi sürerken, sandık başında tartışma yaşandı.
Keskin'deki Atatürk İlköğretim Okulu'ndaki 1009 sayılı sandıkta tartışma çıktı. AK Partili ve İYİ Partililer arasında yaşanan tartışmaya güvenlik güçleri müdahale ederek, tarafları sakinleştirdi. 

Görüntü Dökümü
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-Tarafların tartışması
-Güvenlik güçlerinin sakinleştirmesi
-Detaylar

KIRIKKALE,

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Kaynak: DHA
Keskin, Kırıkkale, Güncel