Kırıkkale'nin Sulakyurt İlçesinde Belediye Başkanlığını Kesin Olmayan Sonuçlara Göre, MHP Adayı...

Kırıkkale
'nin Sulakyurt
ilçesinde belediye başkanlığını MHP
adayı İsmail Bildik
kazandı.
Kesin olmayan sonuçlara göre, İsmail Bildik 907, AK Parti
adayı Kadir Çakıroğlu
558, CHP
adayı Tamer Cihan
152 oy aldı.
Bildik'in öz geçmişi
İsmail Bildik, 1973 yılında Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde doğdu. İlk, orta ve lise eğitimini Sulakyurt'ta bitiren Bildik, Kayseri
Sağlık Eğitim Enstitüsü ve Malatya İnönü Üniversitesi
Sağlık Bilimlerinde lisans eğitimini tamamladı. 1994 yılında başlayan memuriyet hayatında birçok ilde görev yapan, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında da yer alan Bildik, 2014 yerel seçimlerinde MHP'den Sulakyurt Belediye Başkanı seçildi.
Bildik, evli ve iki çocuk babasıdır.
İsmail Bildik, MHP, Kırıkkale, Sulakyurt, Güncel
Kaynak: AA