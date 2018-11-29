Son Dakika! Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde Patlama! 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gaz dolum tesisinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
TANKERDE PATLAMA OLDU
Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan gaz dolum tesisinde, gaz dolumu yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle tankerde patlama oldu.
EKİPLER SEVK EDİLDİ
Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR
Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Ayrıntılar geliyor...
Kırıkkale,Organize Sanayi Bölgesi
29 Kasım 2018 Perşembe 11:24