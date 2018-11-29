29 Kasım 2018, 11:24
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Son Dakika! Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde Patlama! 1 Ölü, 2 Yaralı

Son dakika! Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gaz dolum tesisinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'ndeki gaz dolum tesisinde yaşanan patlama sonucu ilk belirlemelere göre 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

TANKERDE PATLAMA OLDU

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan gaz dolum tesisinde, gaz dolumu yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle tankerde patlama oldu.

EKİPLER SEVK EDİLDİ

Olay yerine AFAD, jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

1 ÖLÜ, 2 YARALI VAR

Patlamada, ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kırıkkale,Organize Sanayi Bölgesi
29 Kasım 2018 Perşembe 11:24



YORUMLAR (15)
HAKAN : ALLAHIM RAHMET EYLESİN MEKKANI CENNET OLSUN İŞALLAH
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ANTALYALI : AMİN ALLAH ŞİFA VERSIN
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ANTALYALI : AMİN YARALILARA ŞİFA VERSİN
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KIRIKKALELİ503: Allah ailelerine sabır versin. İnşallah yaralılar iyileşir hemen. Tanıdık yoktur inşallah. :(
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  • KKALELİ : Tanıdık olmayınca ne oluyo bu işin tanıdığı tanımadığımı var
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