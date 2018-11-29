29 Kasım 2018, 11:56
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Kırıkkale Osb'de Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırıkkale Osb

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) gaz dolum tesisinde oksijen dolu tankerde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Kırıkkale Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB) gaz dolum tesisinde oksijen dolu tankerde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale OSB'de bulunan gaz dolum tesisinde, gaz dolumu yapıldığı sırada oksijen dolu tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi. - KIRIKKALE
29 Kasım 2018 Perşembe 11:56



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