Kırıkkale Osb'de Patlama: 1 Ölü, 2 Yaralı

Kırıkkale
Organize Sanayi Bölgesindeki (OSB
) gaz dolum tesisinde oksijen dolu tankerde meydana gelen patlamada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale OSB'de bulunan gaz dolum tesisinde, gaz dolumu yapıldığı sırada oksijen dolu tankerde henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Olay yerine jandarma, itfaiye, AFAD
ve sağlık ekipleri sevk edildi. - KIRIKKALE
29 Kasım 2018 Perşembe 11:56