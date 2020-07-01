KIRIKKALE Otel odasında ölü bulundu

Otel odasında ölü bulunduKIRIKKALE'de, Yusuf Çil (38), kaldığı otel odasında ölü bulundu.

01.07.2020 19:10 | Son Güncelleme: 01.07.2020 19:45
Otel odasında ölü bulundu
KIRIKKALE'de, Yusuf Çil (38), kaldığı otel odasında ölü bulundu.
Kent merkezi Yenidoğan Mahallesi'nde hizmet veren otelin çalışanları, müşteri Yusuf Çil'den bir süredir haber alamayınca kaldığı odaya yedek anahtarla girdi. Çil'i yatağında hareketsiz bulan otel çalışanları polis ve sağlık ekiplerine durumu bildirdi. Otele gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Yusuf Çil'in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından 2 gündür otelde kaldığı öğrenilen Çil'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. KIRIKKALE Otel odasında ölü bulundu

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber
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