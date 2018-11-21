Kırıkkale-Samsun Demir Yolu Projesi Çed Değerlendirme Toplantısı

SAMSUN (AA) - Türkiye Cumhuriyeti
Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından, Kırıkkale- Samsun
Demir Yolu Projesi kapsamında Kavak
'ta, hattın geçeceği güzergahla ilgi bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.
Büyükşehir Belediyesi Kardelen Düğün Salonu'nda düzenlenen toplantıda, demir yolu ile ilgili Çevresel Etki Değerlendirme
(ÇED) raporunu hazırlayan firmanın yetkilisi İbrahim Akdoğan, vatandaşlara proje hakkında bilgi verdi.
Akdoğan, projede vatandaşların beklenti ve görüşlerinin de dikkate alındığını söyledi.
Kırıkkale-Samsun demir yolunun 86 kilometresinin Samsun hattı olacağını belirten Akdoğan, Samsun bölümünde 18 köprü, 4 viyadük ve 20 kapalı tünel bulunacağını kaydetti.
Toplantı, katılımcıların sorularının cevaplandırılmasının ardından sona erdi.
Toplantıya, Kavak Belediye Başkanı İbrahim Sarıcaoğlu
, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.
Kavak,Çevresel Etki Değerlendirme,Kırıkkale,Samsun
21 Kasım 2018 Çarşamba 13:12