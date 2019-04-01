Kırıkkale Seçim Sonuçları: 31 Mart Kırıkkale Yerel Seçim Sonuçları

Kırıkkale yerel seçim sonuçları, resmi olmayan verilere göre belli oldu. 31 Mart Pazar günü Kırıkkale'de yerel seçim için kurulan 409 sandığın hepsi tamamen açıldı ve oyların sayımı sona erdi. Kırıkkale Belediye Başkanlığı yarışında ilk üç sırada Ak Parti adayı Mehmet Saygılı, İYİ Parti adayı Mahir Yılmaz ve MHP adayı Serdar Yarar yer aldı. Peki hangi aday kazandı? Adaylar ne kadar oy aldı? İşte Kırıkkale yerel seçim sonuçları detayları...

KIRIKKALE 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Kırıkkale Belediye Başkanlığı için; Ak Parti adayı Mehmet Saygılı, İYİ Parti adayı Mahir Yılmaz ve MHP adayı Serdar Yarar, BBP adayı Mustafa Babacan ile Saadet Partisi'nden Faruk Vurgun yarıştılar. 136 bin 134 kayıtlı seçmenden Kırıkkale yerel seçimi için 112 bin 123 oy kullanıldı. Kesin olmayan sonuçlar altında Ak Parti adayı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Belediye Başkanı oldu. Resmi olmayan verilere göre Kırıkkale yerel seçim sonuçları ve adayların oy dağılımı şöyle;

Mehmet Saygılı AK Parti 45.487 OY %41,96

Mahir Yılmaz İyi Parti 34.170 OY %31,52

Serdar Yarar MHP 25.565 OY %23,58

Mustafa Babacan BBP 1.616 OY %1,49

Faruk Vurgun Saadet Partisi 984 OY %0,91

KIRIKKALE 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Kırıkkale'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Kırıkkale Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'den Mehmet Saygılı % 44,29 oy oranı ile olmuştu. MHP'den Mustafa Pekdoğan ise % 29,96 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. SP'den Mahir Yılmaz% 20,34 oy oranı ile 3. sırada, CHP adayı Ahmet Eroğlu ise% 2,70 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.