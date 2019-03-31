Kırıkkale Seçim Sonuçları: 31 Mart Yerel Seçim Sonuçları Son Dakika

Türkiye'nin gözü kulağı 31 Mart yerel seçim sonuçlarında. Bugün yerel seçim için sandığa giden vatandaşlar, Kırıkkale Belediye Başkanı'nı belirlemek için oy kullandılar. Şimdi ise yerel seçim sonuçları merakla bekleniyor. Son yerel seçimde vatandaşların tercihi AK Parti'den yana olmuştu. Peki, Kırıkkale seçim sonuçlarına göre hangi aday ne kadar oy aldı? Kırıkkale'de kim önde? Kırıkkale seçim sonuçları, yerel seçim sonuçları, adayların oy durumlarını merak ediyorsanız işte detaylar

KIRIKKALE 2019 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

31 Mart yerel seçiminde Kırıkkale Belediye Başkanlığı için; AK Parti'den Mehmet Saygılı, İYİ Parti adına Mahir Yılmaz, SP adına Faruk Vurgun, MHP'den Serdar Yarar yarışacak. Toplam 9 aday, Kırıkkale Belediye Başkanlığı yarışında. Kırıkkale'de 409 sandıktan 225 tanesi açıldı. Sayılan oyların adaylara dağılımı şöyle;

Mehmet Saygılı AK Parti 27.852 OY %41,31

Mahir Yılmaz İyi Parti 22.271 OY %33,03

Serdar Yarar MHP 15.521 OY %23,02

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KIRIKKALE 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

2014 yerel seçim sonuçlarına bakıldığı zaman Kırıkkale'de seçmenlerin tercihlerinin şu şekilde şekillendiğini görüyoruz:

2014'de yerel seçim sonuçlarına göre; Kırıkkale Belediye Başkanlığı'nı kazanan AK Parti'den Mehmet Saygılı % 44,29 oy oranı ile olmuştu. MHP'den Mustafa Pekdoğan ise % 29,96 oy oranı ile ikinci sırada yer aldı. SP'den Mahir Yılmaz% 20,34 oy oranı ile 3. sırada, CHP adayı Ahmet Eroğlu ise% 2,70 oy oranı ile 4. Sırada yer aldı.

KIRIKKALE İLİ İLÇELERE GÖRE YEREL SEÇİM SONUÇLARI

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