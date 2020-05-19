KIRIKKALE Tanzanya'dan getirilen inşaat mühendisi çift, kedileri ile karantinada

Tanzanya'dan getirilen inşaat mühendisi çift, kedileri ile karantinadaİNŞAAT mühendisi Neval ve Ozan Kamışlı çifti, pet hayvanların ülkeye giriş kısıtlamasının kaldırılması ardından, 5 yıldır besledikleri kedileri ile birlikte Tanzanya'dan Türkiye'ye döndü.

KIRIKKALE Tanzanya'dan getirilen inşaat mühendisi çift, kedileri ile karantinada
19.05.2020 19:58 | Son Güncelleme: 19.05.2020 19:58
Tanzanya'dan getirilen inşaat mühendisi çift, kedileri ile karantinada
İNŞAAT mühendisi Neval ve Ozan Kamışlı çifti, pet hayvanların ülkeye giriş kısıtlamasının kaldırılması ardından, 5 yıldır besledikleri kedileri ile birlikte Tanzanya'dan Türkiye'ye döndü. Çift, Kırıkkale'de yurtta kedileriyle birlikte karantina altında tutuluyor.
Tanzanya'da 2,5 yıldır Türk firmasında inşaat mühendisi olarak görev yapan Neval ve Ozan Kamışlı çifti, işlerinin sona ermesinin ardından geçen mart ayında yurda dönüş kararı aldı. Kamışlı çifti, yaklaşık 5 yıldır baktıkları ve yanlarında bulunan 'Scottish Fold' cinsi kedileri ile dönmeyi planladı. Ancak, Kamışlı çifti, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca koronovirüs nedeniyle ülkeye pet hayvanların girişini durdurulması üzerine Türkiye'ye dönemedi. Kediyi bırakamayan Kamışlı çifti, 6 Mayıs'ta pet hayvanların ülkeye girişi ile ilgili yapılan düzenlemeyle bir kez daha yurda dönmek için harekete geçti. 16 Mayıs'ta THY ile Türkiye'ye dönmeyi planlayan Kamışlı çifti, firma ile irtibat kurdu. Ancak yetkililer, uçakta 2 kedi ile 1 köpeğin bulunduğunu belirterek, pet hayvan sayısının dolduğunu belirtti. Daha sonra çalıştıkları şirket görevlileri aracılığıyla THY yetkililer ile görüşen çifti, kontenjanın artırılması talebinde bulundu. THY'nin bu isteğe olumlu yanıt vermesinin ardından Kamışlı çifti, kedileri ile birlikte Türkiye'ye döndü. 2 gün önce Ankara'ya inip uçaktan alınarak Kırıkkale'ye götürülen grup arasında yer alan Kamışlı çifti, kedileri ile birlikte karantina altında bulunuyor.
'YOLCULUĞUMUZ ÇOK SIKINTISIZ GEÇTİ'
Neval Kamışlı, DHA'ya yaptığı açıklamada, eşiyle birlikte 2.5 yıldır Tanzaya'da yaşadıklarını, 5 yıl önce sahiplendikleri kedinin de yanlarında bulunduğunu bildirdi. Mart ayından Türkiye'ye dönüş hazırlığında iken, koronovirüs nedeniyle ülkeye pet hayvanlarının girişinin durdurulduğunu öğrenince büyük üzüntü yaşadıklarını belirten Kamışlı, şunları kaydetti:
"Çünkü kesin dönüş planlıyorduk. 6 Mayıs'ta yasal düzenleme geldi, gidecektik. Fakat bu sefer de yeni tahliye uçuşu yoktu. Ama geçen hafta Türkiye'ye dönebileceğimizi öğrendik. Bu çok güzel bir haberdi. Fakat THY'yi arayıp sorduğumda, uçakta bizden başka 2 kedi ve bir köpek onayı olduğu için ve başvuruyu onlar bizden önce yaptığı için yer kalmadığını söylediler. Çok panik oldum. Bu süreçte birçok insan bize yardımcı olmak için elinden geleni yaptı. THY ile görüşüp kontenjanı artırıp, kedimizi uçağa aldık. 2 gün önce Ankara Esanboğa Havalimanı'na indik, yolculuğumuz çok sıkıntısız geçti. THY çalışanları yol boyunca bizlere çok yardımcı oldular. Ankara'ya indiğimizde organizasyon çok güzeldi. Tüm önlemleri alarak bizleri Kırıkkale'de kaldığımız yurda getirdiler. Yurt görevlileri, sağlık çalışanları bizlerle yakından ilgilendiler. Herkese çok teşekkür ederim" dedi.
Kamışlı çifti, kedileri ile birlikte 14 günlük karantina süresinin ardından tahliye edilecek.

Kaynak: DHA

Etiketler: Güncel, Haber

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