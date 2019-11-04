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Kırıkkale tır'a çarpan otomobil 70 metre sürüklendi 1 ölü, 5 yaralı

TIR'a çarpan otomobil 70 metre sürüklendi 1 ölü, 5 yaralıKırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, TIR'a arkadan çarparak ters döndükten sonra yaklaşık 70 metre sürüklendi.

04.11.2019 11:10
TIR'a çarpan otomobil 70 metre sürüklendi 1 ölü, 5 yaralı
Kırıkkale'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, TIR'a arkadan çarparak ters döndükten sonra yaklaşık 70 metre sürüklendi. Kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun karayolunun 27'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'dan Sivas'a giden Harun Dikçalı (22) yönetimindeki 58 BA 807 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle aynı yönde seyreden Cafer Bulut idaresindeki çimento malzemesi yüklü 06 JTS 68 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, refüjdeki bariyerlere çarpıp, ters dönerek yaklaşık 70 metre sürüklendi. Otomobilin hurdaya döndüğü kazada, Mustafa Karakaya hayatını kaybetti. Aynı araçta bulunan sürücü Harun Dikçalı ile Ebubekir Şahin (19), Şamil Buğrahan Dikbaş (19), Burak Ocak (20) ve Cihat Yıldırım (20) ise yaralandı. TIR sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kırıkkale tır'a çarpan otomobil 70 metre sürüklendi 1 ölü, 5 yaralı

Güncel

Kaynak: DHA


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