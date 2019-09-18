Kırıkkale tır devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı

TIR devrildi, dorsedeki ürünler yola saçıldı Kırıkkale
'de lastiği patlayarak kontrolden çıkıp devrilen TIR'ın sürücüsü yaralandı.
Kaza öğle saatlerinde Kırıkkale- Samsun
karayolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Serkan Sakallı yönetimindeki 05 AAH 500 plakalı TIR, arka lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarpıp, devrildi. Kazada sürücü Serkan Sakallı yaralanırken, TIR'ın dorsesindeki gıda ürünleri yola saçıldı. Yaralı sürücü, çağrılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı. Kaza nedeniyle yolda ulaşım bir süre tek şeritten kontrollü sağlandı. Yolun temizlenmesi ardından ulaşım normale dönerken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Haber-Kamera Hasan AKYILDIZKIRIKKALE, (DHA)-