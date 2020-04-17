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KIRIKKALE Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son yolculuğuna uğurlandıANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek (80), memleketi Kırıkkale'de toprağa verildi.

17.04.2020 14:55 | Son Güncelleme: 17.04.2020 15:00
Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son yolculuğuna uğurlandı
ANKARA'da geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek (80), memleketi Kırıkkale 'de toprağa verildi.
Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Mustafa Özbek, Ankara'daki evinde 2 gün önce kalp krizi geçirdi. Çocukları tarafından hastaneye kaldırılan Özbek, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Evli ve 6 çocuk babası olan Özbek'in cenazesi memleketi Kırıkkale'ye getirildi. Mustafa Özbek, Nokta Camii'nde bugün kılınan cenaze namazının ardından Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenaze namazını kıldıran Kırıkkale İl Müftüsü Şahin Yıldırım, koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlara sosyal mesafe uyarısında bulundu.
Özbek, kurucusu olduğu sendikanın 34 yıl genel başkanlığını yapmış, 2009 yılında Ergenekon soruşturması kapsamında bir süre cezaevinde kalmıştı.
GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR
Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, (DHA)-
KIRIKKALE Türk Metal Sendikası Onursal Başkanı Özbek, son yolculuğuna uğurlandı

Kaynak: DHA

Etiketler: Mustafa Özbek, Kalp Krizi, Kırıkkale, Güncel
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