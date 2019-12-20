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Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu, sosyal medya karıştı! Üniversite açıklama yaptı

Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı'nın Arapça okunduğu bir etkinlik düzenlendi. Etkinlikteki İstiklal Marşı'nın Arapça okunması üzerine Rektörlük'ten olayla ilgili, "Yabancı öğrencilerin anlaması için bir öğrenci arkadaşımız tarafından Arapça okundu" açıklaması yapıldı.

20.12.2019 07:22 | Son Güncelleme: 20.12.2019 07:34

Üniversitesi'nde Genç Kalemler Topluluğu ile Bilim ve Sanat Topluluğu'nun bugün gerçekleştirdiği Dünya Arapça Günü etkinliğinde İstiklal Marşı, Arapça okundu. Sosyal medyada yayılan görüntülere ise tepkiler yağdı.

ARAPÇA İSTİKLAL MARŞI OKUNDU

Kırıkkale Üniversitesi Genç Kalemler Topluluğu ile Bilim ve Sanat Topluluğunun Dünya Arapça Günü ile ilgili bugün gerçekleştirdiği etkinliğe ait broşürlerde, İstiklal Marşı'nın Arapça okunmasının da programa alındığı görülmüştü.

Üniversiteden yapılan açıklamada ise, broşürlerin söz konusu etkinliğe ait olduğu doğrulanırken, İstiklal Marşı'nın ilk iki kıtasının şiir şeklinde Arapça okunacağı belirtildi. Haziran ayındaki mezuniyet töreninde Türkçe okunmayan İstiklal Marşı'nın etkinlik kapsamında Arapça okunacak olması tepki toplarken, broşürün üzerinde "görüldü" kaşesinin olması dikkat çekti.

Üniversiteden yapılan açıklama

SOSYAL MEDYADA TEPKİ GÖSTERİLDİ

Sosyal medyada yayılan görüntülere ise vatandaşlar tepki gösterdi. Geçtiğimiz Haziran ayında Kırıkkale Üniversitesindeki mezuniyet töreninde "İstiklal Marşı" krizi yaşanmıştı. Törende "siyasi içerik" taşıdığı gerekçesiyle İstiklal Marşı'nın okutulmadığı iddiasıyla kürsüye gelen bir öğrenci salondakilere tepki göstermişti.

Kırıkkale Üniversitesi'nde İstiklal Marşı Arapça okundu, sosyal medya karıştı! Üniversite açıklama yaptı

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Güncel


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