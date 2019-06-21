21.06.2019 14:57
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Kırıkkale Üniversitesi'nde olay yaratan görüntü! İstiklal Marşı programdan kaldırıldı iddiası

Kırıkkale Üniversitesi'ndeki kep atma töreninde İstiklal Marşı'nın, siyasi içerik taşıdığı gerekçesiyle programdan kaldırıldığı öne sürüldü. Sosyal medyada gündem yaratan olay hakkında üniversiteden bir açıklama bekleniyor.

Kırıkkale Üniversitesi 'nde düzenlenen mezuniyet töreni sırasında bir genç kürsüye gelip konuşmak için izin istedi.

İSTİKLAL MARŞI PROGRAMDAN KALDIRILDI İDDİASI

Gencin kürsüden yaptığı açıklama, bir anda ortalığı ayağa kaldırdı. İddiasına göre tören programından İstiklal Marşı'nın okunması "siyasi içerik taşıyor" diye çıkarıldı.

AÇIKLAMA BEKLENİYOR

Bu açıklamaya salonda bulunan veliler tepki gösterdi. Üniversite yönetimi ise bir açıklama yapmak yerine güvenlik görevlilerine genci uzaklaştırma talimatı verdi.

Sosyal medyada olay yaratan görüntülerle ilgili olarak Kırıkkale Üniversitesi 'nden açıklama bekleniyor.

Kırıkkale Üniversitesi'nde olay yaratan görüntü! İstiklal Marşı programdan kaldırıldı iddiası
Kırıkkale Üniversitesi , 3. Sayfa , Politika , Güncel

YORUMLAR(3)
ADINIZI YAZINIZ:apo GÖZ KIRPTI, UYGULAMALAR BAŞLADI.
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ERDEM:Çılgınsın johnnnn
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TİM0135:Bohçalı bu konuda bi kelam et, ortakların öco yla yine iş pişiriyor!
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