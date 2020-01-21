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Kırıkkale Üniversitesinde bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddiası

CHP Kırıkkale Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde göz rahatsızlığı olan bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddialarına ilişkin TBMM'ye araştırma önergesi verdiğini bildirdi.

21.01.2020 21:26 | Son Güncelleme: 21.01.2020 21:26Kırıkkale Üniversitesinde bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddiası
CHP Milletvekili Ahmet Önal, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde göz rahatsızlığı olan bazı hastalara yanlış ilaç verildiği iddialarına ilişkin TBMM'ye araştırma önergesi verdiğini bildirdi.
Önal, yaptığı yazılı açıklamada, 17-18 Ocak tarihinde Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Göz Hastalıkları Polikliniğinde meydana gelen ve birçok vatandaşın görme kaybı yaşamasına neden olduğu iddia edilen olayın aydınlığa kavuşması ve hastaların tedavilerinin eksiksiz tamamlamaları için TBMM Başkanlığına araştırma önergesi verdiğini belirtti.
Kırıkkale'den Ankara'ya sevk edilen ve halen Gazi Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi Gazi Hastanesinde tedavilerine devam edilen hemşehrilerini ziyaret ettiğini kaydeden Önal, konuyu mecliste dile getireceğini, ihmale sebep olan varsa hukuki zeminde takipçisi olacağını kaydetti.

Kırıkkale Üniversitesi, Kırıkkale, Güncel

Kaynak: AA

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