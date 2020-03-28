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Kırıkkale Valiliğinde korona virüs mesaisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından tüm valiliklerde olduğu gibi Kırıkkale'de de Genişletilmiş İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantıları yapıldı.

28.03.2020 15:17 | Son Güncelleme: 28.03.2020 15:17
Kırıkkale Valiliğinde korona virüs mesaisi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatının ardından tüm valiliklerde olduğu gibi Kırıkkale 'de de Genişletilmiş İl İdare Kurulu ve İl Pandemi Kurulu toplantıları yapıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimat ile bugün saat 09.00 İtibariyle tüm illerde, korona virüs (Covid-19) salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla, il idare kurulları ve pandemi kurullarının toplandığı bildirildi.

Yapılan açıklamanın ardından Kırıkkale Valisi Yunus Sezer başkanlığında valilikte toplantılar gerçekleştirildi. Toplantıya, Mühimmat ve Garnizon Komutanı Bakım. Albay Mehmet Ali Durmuş, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Rektör Vekili Prof. Dr. Mehmet Başalan, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Dilek Keskin ile Prof. Dr. Sedat Kaygusuz, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Tolga Demirel ve ilgili birim müdürleri katıldı.

Ayrıca Vali Sezer başkanlığında İl Pandemi Kurulu da toplandı. Aynı yöneticilerin katıldığı Pandemi Kurulu toplantısında da Kırıkkale'deki son durum, alınacak tedbirler ve alınan yasak kararlarının nasıl uygulanacağı istişare edildi. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA

Etiketler: Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanlığı, Kırıkkale, Güncel

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