Kırıkkale Valiliğinden İspanya'dan dönen grup açıklaması
Kırıkkale Valiliği, bazı internet sitelerinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek İspanya'dan dönen öğrenci ve öğretmenlerin gerekli tetkiklerinin yapıldığı ve herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.
16.03.2020 17:35 | Son Güncelleme: 16.03.2020 17:35
Kırıkkale Valiliği, bazı internet sitelerinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek İspanya 'dan dönen öğrenci ve öğretmenlerin gerekli tetkiklerinin yapıldığı ve herhangi bir bulguya rastlanmadığı bildirildi.
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İspanya'nın Barcelona kentinde 15 gün kaldıktan sonra Kırıkkale'ye dönen öğrenci ve öğretmenlerin hava alanında sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi.
"EVLERİNDE 14 GÜN SÜRE İLE TAKİP EDİLECEK"
Açıklamada, "Kırıkkale'ye gelen öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu grup, Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehber ve belirlenen kurallar çerçevesinde evlerinde 14 gün süre ile takip edilecek. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, hastalıkla ilgili herhangi bir bulgu bulunmamakla birlikte bu tür haber ve paylaşımlar yapılırken daha hassas ve dikkatli olunması önem arz etmektedir" denildi.
(İHA)
Kırıkkale Valiliğinden yapılan açıklamada, İspanya'nın Barcelona kentinde 15 gün kaldıktan sonra Kırıkkale'ye dönen öğrenci ve öğretmenlerin hava alanında sağlık kontrollerinin yapıldığı belirtildi.
"EVLERİNDE 14 GÜN SÜRE İLE TAKİP EDİLECEK"
Açıklamada, "Kırıkkale'ye gelen öğretmen ve öğrencilerin bulunduğu grup, Sağlık Bakanlığının yayınladığı rehber ve belirlenen kurallar çerçevesinde evlerinde 14 gün süre ile takip edilecek. İl Sağlık Müdürlüğü tarafından gerekli tedbirler alınmış olup, hastalıkla ilgili herhangi bir bulgu bulunmamakla birlikte bu tür haber ve paylaşımlar yapılırken daha hassas ve dikkatli olunması önem arz etmektedir" denildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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