Kırıkkale Valiliğinden 'Karbonmonksit' Uyarısı

Kırıkkale
Valiliği, kış aylarında yaşanan 'karbonmonoksit' zehirlenmelerine karşı bir açıklama yaparak, vatandaşların gerekli önlemleri alması için uyarılarda bulundu.
Kırıkkale Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Kış aylarının yaklaşması ile birlikte ülkemizde olduğu gibi ilimizde de karbonmonksit zehirlenmeleri artmaktadır. Karbonmonoksit gazı kömür, petrol, doğalgaz ve odun gibi yapısında karbon bulunan yakıtların iyi yanmaması ile ortaya çıkan zehirli bir gazdır. Bu yakıtlarla ısınılan yerlerde baca sisteminin iyi çekmemesi, kapalı ortamlarda açık ocaklar, şofben kaçakları gibi durumlarda rüzgarlı ve fırtınalı havalarda (lodoslu havalar) karbonmonoksit gazının solunması ile zehirlenme meydana gelmektedir. Karbonmonoksiti soluduktan sonra akciğer vasıtası ile kana geçer. Zehirlenme baş ağrısı, güçsüzlük, halsizlik, baş dönmesi, bulantı-kusma, göğüs ağrısı ve vücut uyuşması gibi belirtiler ile kendini belli eder. Karbonmonoksit zehirlenmeleri zaman zaman ölümle de sonuçlanabilmektedir. Zehirlendiği düşünülen kişi hemen temiz havalı bir ortama alınmalı ve 112 Acil Çağrı Merkezi aranmalıdır. Karbonmonoksit zehirlenmelerinde tedaviden daha önemli olan durum zehirlenme hadisesinin gerçekleşmemesi için gerekli tedbirlerin alınmasıdır. Bu tedbirleri şöyle sıralayabiliriz; Evlerde kullanılan tüm ısıtma sistemlerinin ve bacaların her yıl düzenli olarak bakım ve temizliği yaptırılmalı, Bacalar standartlara uygun olmalı ve bacalar açık dahi olsa her yıl gerekli bakımı yaptırılmalı, Yatmadan önce sobaya kesinlikle yakıt konulmamalı, Alçak basınçlı ve lodoslu havalarda soba yakılmamalı, yakılması durumunda yatmadan önce söndürülmeli, Şofbenin monte edileceği alan yeterli büyüklükte olmalı, hava sirkülasyonu sağlanmalı ve mutlaka bacaya bağlanmalıdır. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" ifadeleri yer aldı. - KIRIKKALE
11 Aralık 2018 Salı 17:26