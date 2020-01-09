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Kırıkkale Valisi Sezer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

09.01.2020 17:14 | Son Güncelleme: 09.01.2020 17:14Kırıkkale Valisi Sezer'den 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajı
Valisi Yunus Sezer, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Sezer, mesajında, basın kuruluşları ve mensuplarının halkın doğru ve tarafsız alma ve bilgi edinme hakkını etkin olarak kullanmasına aracılık ederek oldukça önemli bir kamu hizmetini yerine getirdiğini belirtti.
Demokratik hayatın vazgeçilmezi olan gazetecilik mesleğini gece gündüz demeden, üstün bir görev anlayışıyla yerine getiren basın mensuplarının demokratik hayatın güçlenip gelişmesinde etkin rol aldığına dikkati çeken Sezer, şunları kaydetti:
"İlkeli, doğru ve tarafsız bir şekilde çalışarak halkın haber alma hakkını sağlayan ve toplumun genel talep ve görüşlerini kamuoyuna yansıtma görevini üstlenen, vatandaş ile yönetim arasında köprü vazifesi gören basın mensuplarımız bu yönüyle milletin duygularına tercüman olmaktadır. İlimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesi ve kalkınması için yürütülmekte olan çalışmalar ve projelerin paylaşılması, kamuoyu tarafından sahiplenilmesinde de basınımız çok büyük bir katkı vermektedir. Bu duygu ve düşüncelerle tüm basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, aileleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu ve başarılı günler diliyorum."
Kırıkkale Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ahmet Varlı, İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz ile İYİ Parti Merkez İlçe Başkanı Yavuz Kuzucu da yayımladıkları mesajda gazetecilerin gününü kutladı.

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Kaynak: AA

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