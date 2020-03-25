Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Kırıkkale Valisi Sezer, evlerinden çıkmayan vatandaşlarla internetten görüntülü sohbet etti - Haberler

Kırıkkale Valisi Sezer, evlerinden çıkmayan vatandaşlarla internetten görüntülü sohbet etti

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla internet üzerinden görüntülü konuşarak, hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.

25.03.2020 10:18 | Son Güncelleme: 25.03.2020 10:50
Kırıkkale Valisi Sezer, evlerinden çıkmayan vatandaşlarla internetten görüntülü sohbet etti
Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinde kalan 65 yaş ve üstü vatandaşlarla internet üzerinden görüntülü konuşarak, hassasiyetlerinden dolayı teşekkür etti.
Vefa Koordinasyon Merkezini ziyaret eden Vali Sezer, burada Skype bağlantısıyla evlerinde bulunan bazı vatandaşlarla görüntülü konuştu.
Görüşmede yaşlılara evde kalmaları konusunda uyarılarda bulunan Sezer, ihtiyaçlarının "Vefa Sosyal Destek Grubu" ekiplerince karşılanacağını belirtti.
Sezer, saha ve merkezde toplam 150 kişilik ekiple vatandaşların taleplerini yerine getirdiklerini ifade ederek, "Şu ana kadar 1000'e yakın talep oldu. Bu talepleri 2 gün içerisinde organize olarak ve bir sistem kurarak vatandaşlarımızın ayağına götürmek büyük bir hizmet. Tüm ekiplerimize ve ilgili kurumlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah bu süreci kendi sağlığımızı da koruyarak en iyi şekilde atlatma imkanımız olur." diye konuştu.
Öte yandan, Balışeyh ilçesine bağlı Yenili köyünde Sultan Aksoy'un, Vefa Koordinasyon Merkezini arayarak evde kimsesinin olmadığını ve sürekli kullandığı ilaçlarının bittiğini bildirmesi üzerine, "Vefa Sosyal Destek Grubu"na bağlı jandarma ekipleri, Aksoy'a ilaçlarını teslim etti.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Etiketler : Yunus Sezer, Kırıkkale, Skype, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Van’da felaket! İki aile arasında çıkan kavgada ölü ve yaralılar var Haberler
Van'da felaket! İki aile arasında çıkan kavgada ölü ve yaralılar var
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? Haberler
Açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı?
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış Haberler
Tüyler ürperten 8 yıllık koronavirüs raporu! Bugün yaşananlar tek tek kaleme alınmış
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm Haberler
Koronaya karşı paraları virüsten temizleyen esnaftan ilginç çözüm
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın Haberler
Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı Haberler
Seyir halindeyken aracı yanan sürücü, canını zor kurtardı
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı ’Helal olsun’ dedirtti Haberler
Fırıncıdan alkışlanacak hareket! Korona nedeniyle yaptığı "Helal olsun" dedirtti
Türkiye’de her 10 kişiden 4’ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli Haberler
Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli

Son Dakika Güncel Haberleri

11:27: flaş - Haber 11:27: ÇANAKKALE Gökçeada'ya feribot seferlerine fırtına engeli - Haber 11:27: Tekkeköy'de evler ekmeksiz kalmayacak - Haber 11:27: Tansiyon hastası kadın evinin balkonunda ölü bulundu - Haber 11:26: Tokat'ta 'Evde kal, kitap oku' çağrısı karşılık buldu - Haber 11:12: Bakan Koca'ya açıkça soruldu: Koronavirüs tedavisinde başarılı olan ilaç piyasadan neden toplatıldı? - Haberler 11:08: Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı - Haber 10:19: Gördükleri karşısında gözyaşlarını tutamayan doktor: Lütfen evde kalın - Haberler 10:11: Türkiye'de her 10 kişiden 4'ü virüse önlem almıyor! Gerekçeleri virüsten daha tehlikeli - Haber 09:40: Kadıköy'de seyir halindeyken aracı yanan sürücü, kendisini dışarıya attı - Haber 09:26: Tepki çeken 'sokak hayvanlarından virüs bulaşabilir' anonsu, Müftülük tarafından telafi edildi - Haber 09:25: ABD'de yaşayan bir Türk, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti - Haber