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Kırıkkale'ye alternatif su kaynağı

Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bir süredir devam eden alternatif su kaynağı çalışmalarını yerinde inceledi.

22.11.2019 12:32 | Son Güncelleme: 22.11.2019 12:32Kırıkkale'ye alternatif su kaynağı
Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bir süredir devam eden alternatif su kaynağı çalışmalarını yerinde inceledi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Saygılı, mevkisindeki çalışma alanını ziyaret ederek yetkililerden bilgi aldı.
Çalışmaların hızlandırılması konusunda yetkililere talimat veren Saygılı, "Kırıkkale'ye alternatif su kaynağı çalışmaları Halfeli mevkisinde devam ediyor. Su toplama çalışmalarından iyi sonuç elde ettik. Kırıkkale'mize hayırlı olsun. 8 bin 655 metrekarelik alanda yapılan çalışma kapsamında 15 su kuyusu açılıyor. Su kaynakları toplanarak Kırıkkale'ye alternatif su olacak. Çalışmaların tamamlanmasının ardından şebeke suyuna bağlanacak." ifadelerini kullandı.

Mehmet Saygılı, Kırıkkale, Halfeli, Güncel

Kaynak: AA

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