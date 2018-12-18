Kırıkkale'ye Kop'tan 1 Milyon 810 Bin Liralık Destek

İl Tarım ve Orman Müdürü Sırrı Yılmaz, "KOP Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı" kapsamında 6 projede, 1 milyon 810 bin liralık destek alacaklarını söyledi.
Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada Konya Ovası Projesi
(KOP) Kalkınma İdaresi Başkanlığınca 2018 yılında yayınlanan "KOP Kırsal Kalkınma Mali Destek Programı"na Kırıkkale
'nin ilk kez dahil edildiğini belirtti.
Bu kapsamda İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 14 proje ile programa başvurduklarını vurgulayan Yılmaz, şöyle konuştu:
"KOP İdaresince yapılan değerlendirme sonucunda 6 projemizin destekleneceği açıklanmıştır. Projelerimizin sözleşmeleri imzalanmıştır. Toplam bütçesi 2 milyon 500 bin lira olan projelerimizin 1 milyon 810 bin liralık kısmı desteklenecektir. Projelerimizin konuları, örtü altı yetiştiricilik, koyunculuk, çayır-mera ıslahı ve arıcılıktır. KOP İdaresine sunduğumuz projelerimizle ilimizde kırsal alanda yaşayan ve dezavantajlı gruplar içerisinde olan üretici ve çiftçilerimizin öncelikleri göz önünde bulunduruldu. Projeyle kırsal alanda sosyo-ekonomik dezavantajları avantaja dönüştürmek, etkin ve güçlü bir üretim yapısı oluşturmak, istihdam düzeyini yükselterek gelir düzeyini ülke ortalamasının üzerine çıkarmak amaçlanıyor."
Konya Ovası Projesi,Kırıkkale
Kaynak: AA