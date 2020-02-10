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Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü

Suriye'nin İdlib kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın şehadet haberi Kırıkkale'de yaşayan ailesine verildi.

10.02.2020 21:10 | Son Güncelleme: 10.02.2020 21:25Kırıkkale'ye şehit ateşi düştü
'nin kentinde rejimin saldırısı sonucu şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan'ın şehadet haberi 'de yaşayan ailesine verildi.

Milli Savunma Bakanlığı, İdlib'de rejim güçlerinin topçu ateşi sonucu 5 askerin şehit olduğunu, 5 askerin de yaralandığını açıkladı. Suriye'nin İdlib kentinin kuzeyindeki saldırıda 25 yaşındaki Piyade Uzman Onbaşı Davut Özcan da şehit düştü. Şehidin şehadet haberi, Kırıkkale'nin Balışeyh ilçesi Aydınşeyh köyünde bulunan baba Bünyamin ve anne Sultan Özcan'a verildi. Şehidin ailesinin kent merkezine yaklaşık 28 kilometre uzaklıkta bulunan evine Türk bayrağı asılırken, acı haberi duyan komşular ve aile yakınları eve akın etti.

'Evladı şehit olan nasıl dayansın' paylaşımı

Yaklaşık 2 sene önce göreve başlayan şehit Davut Özcan'ın ailesinin geçimini çiftçilik yaparak sağladığı ve 3 kardeşinin bulunduğu öğrenildi. Sosyal medya hesabından sürekli askerlik sevgisini ifade eden paylaşımlarda bulunan Özcan'ın 7 Ekim 2018 yılındaki paylaşımı da yürekleri dağladı. Bekar olan Özcan'ın bir şehit babasının feryadının yer aldığı paylaşımında, "Bu feryada biz dayanamıyoruz. ya evladı şehit olan nasıl dayansın bu acıya?" ifadeleri görenleri duygulandırdı. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Suriye, İdlib, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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