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KIRIKKALE Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim ettiKIRIKKALE'de, yerel gazete dağıtan Murat Doğan (40), yolda bulduğu para dolu cüzdanı zabıta aracılığıyla sahibine teslim etti.

26.04.2020 17:02 | Son Güncelleme: 26.04.2020 17:05
Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti
KIRIKKALE'de, yerel gazete dağıtan Murat Doğan (40), yolda bulduğu para dolu cüzdanı zabıta aracılığıyla sahibine teslim etti. Doğan, "Her insanın yapması gerektiğini yaptım" dedi.
Kentte yerel gazete dağıtıcısı Murat Doğan, sabah saatlerinde, Akşamsettin Mahallesi'nde yol kenarında, içinde para ile fatura ve yüzük olan cüzdanı buldu. Kırıkkale Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne giden Doğan, cüzdanı bulduğunu ve sahibine teslim etmek istediğini söyledi. Zabıtanın araştırması ile cüzdanın Havva Dolu'ya ait olduğu belirlendi. Doğan ve zabıta ekipleri, mahallede yaşayan Dolu'nun evine giderek, cüzdanı teslim etti. Murat Doğan, "Ben her insanın yapması gerektiğini yaptım" derken, Havva Dolu ise cüzdanı düşürdüğünü eve gelince fark ettiğini belirterek, Doğan ve zabıta ekiplerine teşekkür etti. KIRIKKALE Yolda bulduğu para dolu cüzdanı sahibine teslim etti

Kaynak: DHA

Etiketler: Murat Doğan, Kırıkkale, Zabıta, Güncel , Haber
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