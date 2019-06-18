Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kırıkkale
'nin Delice
ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle Kırıkkale- Yozgat
kara yolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak, Çerikli
beldesinde sele neden oldu.
Etkili sağanak sonrasında oluşan sel dolayısıyla Kırıkkale-Yozgat kara yolu çamur ve su birikintisiyle doldu.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu ulaşıma kapattı.
Delice Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, kapanan kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.