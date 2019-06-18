18.06.2019 02:14
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Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle Kırıkkale-Yozgat kara yolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle Kırıkkale- Yozgat kara yolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı.
Alınan bilgiye göre, akşam saatlerinde başlayan sağanak, Çerikli beldesinde sele neden oldu.
Etkili sağanak sonrasında oluşan sel dolayısıyla Kırıkkale-Yozgat kara yolu çamur ve su birikintisiyle doldu.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu ulaşıma kapattı.
Delice Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, kapanan kara yolunda çalışmalarını sürdürüyor.Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı
Kaynak: AA
Delice, Kırıkkale, Yozgat, Güncel

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