18.06.2019 13:09
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Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle Kırıkkale-Yozgat kara yolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı.

Kırıkkale'nin Delice ilçesinde etkili olan sağanak sonucu meydana gelen sel nedeniyle Kırıkkale- Yozgat kara yolu her iki yönlü trafiğe kapatıldı.
Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak, Çerikli beldesinde sele neden oldu. Yoğun yağış sonrasında oluşan sel nedeniyle Kırıkkale-Yozgat kara yolu çamur ve su birikintisiyle doldu.
Bölgeye gelen jandarma ekipleri, herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için yolu ulaşıma kapattı.
Delice Kaymakamlığı ve belediye ekipleri, yolun açılması için çalışmalarını sürdürüyor.
Karayolları ekipleri, yolun Yozgat tarafını temizledi, Kırıkkale yönünde ise çalışmalar devam ediyor. Yozgat yönünden gelen araç sürücüleri, Çerikli beldesinden alternatif yollara yönlendiriliyor.
Öte yandan, sel nedeniyle Çerikli beldesindeki birçok tarım arazisi de zarar gördü.Kırıkkale-Yozgat kara yolu sel nedeniyle trafiğe kapatıldı
Kaynak: AA
Delice, Kırıkkale, Yozgat, Güncel

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