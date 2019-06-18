18.06.2019 02:04
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Kırıkkale-Yozgat karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Kırıkkale-Yozgat karayolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, etkili olan sağanak sonrası oluşan selde Kırıkkale-Yozgat karayolu, trafiğe kapandı.

KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde, etkili olan sağanak sonrası oluşan selde Kırıkkale- Yozgat karayolu, trafiğe kapandı.
Kırıkkale'de akşam saatlerinde etkili olan sağanak, Delice ilçesinde sele neden oldu. Sel suları ve çamurun birikmesi sonucu Kırıkkale-Yozgat karayolu, çift yönlü araç geçişine kapandı. Yolda kalan araçlar uzun kuyrukların oluşmasına neden oldu.
Bölgeye jandarma, AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. Delice Belediye Başkanvekili Coşkun Ünal, yolu açmak için tüm ekipleri görevlendirdiklerini belirterek, "Özel idare ekipleri, AFAD ekipleri çalışmalarımıza destek oluyor. En büyük sevincimiz, tesellimiz can kaybının olmamasıdır. Delice Belediyesi olarak yol normal şekilde trafiğe açılana kadar kesintisiz çalışmalara devam edeceğiz" ifadesini kullandı.


- Kırıkkale
Kaynak: DHA
Delice, Yozgat, Kırıkkale, Güncel

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