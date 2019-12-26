Haberler » Spor » Kırıkkaleli gençler hokeyde Türkiye şampiyonu oldu - Spor

Kırıkkaleli gençler hokeyde Türkiye şampiyonu oldu

Türkiye Hokey Federasyonu tarafından Malatya'da düzenlenen Türkiye finallerinde Kırıkkale'yi temsil eden GSİM Hokey SK, namağlup Türkiye şampiyonu oldu.

26.12.2019 13:50 | Son Güncelleme: 26.12.2019 13:56 Kırıkkaleli gençler hokeyde Türkiye şampiyonu oldu
Hokey Federasyonu tarafından 'da düzenlenen Türkiye finallerinde 'yi temsil eden GSİM Hokey SK, namağlup Türkiye şampiyonu oldu.

Kırıkkale Gençlik ve Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, U16 Kızlar kategorisinde çıktığı karşılaşmalarda 7 maçta 6 galibiyet ve 1 beraberlik alarak 19 puanla namağlup Türkiye şampiyonu olduğunu bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan yaptığı açıklamada, "Hokey antrenörü Efe Bozkurt yıllardan beri gecesini gündüzüne katarak, yılmadan usanmadan sporcu yetiştirmeye çalışmaktadır. Malatya'da düzenlenen U16 Kızlar Türkiye Şampiyonasında elde etmiş olduğu bu başarıdan dolayı kendisini ve sporcularını tebrik ediyorum ve başarılarının devamını diliyorum" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Türkiye, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Spor

Son Dakika Haberleri

15:02   İngiltere Premier Lig | Manchester United - Newcastle - Spor
15:02   Cross Dünya Şampiyonası yeni sezonu Avusturya'da açıyor - Spor
14:59   Teenage Hadebe: "Türkiye'nin büyük takımlarında forma giymek isterim" - Spor
14:58   Fenerbahçe, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti - Spor
14:56   Medipol Başakşehir'de Kasımpaşa maçı mesaisi - Spor
14:21   Çin Futbol Federasyonu, futbolcu maaşlarına sınırlama getirdi - Spor
13:56   Premier Lig'in 4 büyük ekibi Çağlar Söyüncü'yü istiyor - Spor
12:38   İstikbal Mobilya Kayserispor, Bülent Uygun ile yollarını ayırdı - Spor
12:35   Sefirin Kızı dizisinde, Berkay'ın burnunu kıran Arda Turan'a gönderme yapıldı - Spor
11:37   Mohammed Salah'ın Noel paylaşımı, Müslüman taraftarların tepkisini çekti - Spor
26.12.2019 15:06:15