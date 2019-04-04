Kırıkkaleli Öğrenciler İstanbul'u Gezecek

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Kırıkkale'de İçişleri Bakanlığınca hayata geçirilen "Biz Anadoluyuz Projesi" kapsamında 168 öğrenci, gezi için İstanbul'a gönderildi.Vali Yunus Sezer, Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya gelen öğrenci, öğretmen ve velilerle sohbet etti, hatıra fotoğrafı çektirdi. Sezer, burada yaptığı konuşmada, öğrencileri yeni dostluklar ve arkadaşlar edinmeleri, yeni yerleri ve ülkemizin tarihi güzelliklerini görmeleri için geziye gönderdiklerini söyledi.Kırıkkale olarak kapalı bir toplum yapısına sahip olduklarını ifade eden Sezer, şöyle konuştu:"Çocuklarımız hem yeni yerler görerek ülkemizin Kırıkkale'den ibaret olmadığını görecek hem de ülkemizin doğusunun da batısının da çok güzel olduğunu gittikleri yerde görecekler. Biz bunu İçişleri Bakanlığı olarak geçen yıl Doğu ve Güneydoğu'dan 60 bin öğrencimizi batıya taşıyarak başlatmıştık. İçişleri Bakanlığı olarak bu sene Gençlik ve Spor Bakanlığının himayelerinde onların destekleriyle yine Valiliğimizin imkanlarını da kullanarak Kırıkkale'yi bu kervana dahil ettik. Hedefimiz büyük. 4 bin 500 öğrencimizi kademeli olarak bir kısmını Çanakkale ve İstanbul olmak üzere batı illerimize göndereceğiz. Bir kısmını da Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa ve Mardin illerimize göndereceğiz. Hepsi bu memleketin birer parçası."Konuşmanın ardından öğrenci ve öğretmenler İstanbul'a uğurlandı.