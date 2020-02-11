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Kırıkkaleli sporcu Kick Boks'da Türkiye şampiyonu oldu

Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası'nda Kırıkkaleli sporcu İclal Büyükurvay Türkiye şampiyonu oldu.

11.02.2020 18:13 | Son Güncelleme: 11.02.2020 18:13Kırıkkaleli sporcu Kick Boks'da Türkiye şampiyonu oldu
Gençler Okullar Kick Boks Şampiyonası'nda Kırıkkaleli sporcu İclal Büyükurvay Türkiye şampiyonu oldu.

Antalya'nın Manavgat ilçesinde düzenlenen Gençler Türkiye Okullar Kick Boks Şampiyonası'ndaki müsabakalara 586 sporcu katıldı. Kırıkkale adına katılan Genç kızlar A kategorisinde 70 kilogramda İclal Büyükurvay Türkiye Şampiyonu oldu. Türkiye ikincisi Genç Erkekler A kategorisinde 69 kilogramda Umut Teköz, Türkiye üçüncüsü ise 84 kilogramda Kemal Uyumaz oldu. Genç kızlar A kategorisinde 70 kilogramda rakibini yenen Sılanur Atlı da Türkiye üçüncüsü oldu. Sporcuların başarının devamını dileyen Gençlik ve Spor İl Müdürü Haluk Karahan, "Şampiyonaya katılan sporcularımız ilimizi en iyi şekilde temsil ettikleri için çok teşekkür ediyorum. Şampiyonada bir sporcumuz Türkiye şampiyonu olurken, bir sporcumuz da Türkiye ikincisi ve iki sporcumuz Türkiye üçüncüsü olarak büyük bir başarıya imza attılar. Sporcularımızı ve antrenörlerini tebrik eder başarılarının devamını dilerim" dedi. - KIRIKKALE

Kırıkkale, Türkiye, Spor

Kaynak: İHA

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