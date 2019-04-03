Kırıkkaleliler Miraç Kandili'nde camilere akın etti

Kaynak: İHA

Kırıkkaleliler Miraç Kandili'nde camilere akın ettiKIRIKKALE - Kırıkkale'de vatandaşlar Miraç Kandili dolayısıyla Nur Camisi'ne akın etti. Kırıkkale'de Miraç Kandili dolayısıyla Nur Camisi'nde düzenlenen programda namaz kılıp dua eden vatandaşlar, okunan Kur'an-ı Kerim, Mevlid-i Şerif ve ilahiler ile kandilin manevi atmosferini yaşadı. 11 yaşındaki Zeynep Uysal, "Bu akşam çok güzel bir gün. Her gün dua edip, Peygamberimizi anmamız gerekiyor, Allah'ı anmamız gerekiyor. Çok güzel bir gün. Ben de herkese dua ettim. Sünnet işledim. Oruç tutamadım ama namaz kıldım. Namaz kılarken Allah'ın yanında gibi hissettim. Çok güzel hissettim" dedi. Dualarının ümmeti Müslümanlar için olduğunu belirten Meral Mirze, "Kardeşlerimiz için dua ettik. Allah'ım hepsine hayırlı ömürler, hayırlı işler nasip etsin. Hastalarımıza şifalar versin, askerlerimizi korusun. İki asker oğlum var. Onları korusun yüce Rabb'im hepsini korusun. Öyle dua ettik bugün" diye konuştu. Burak Göken ise, "Bu gece ailemle birlikte camiye geldik, namazımızı kıldık, dua ettik. Peygamber efendimizin bugün Miraç'a yükseldiği gün, önemli bir gün. O yüzden camiye geldik, duamızı ettik" dedi.