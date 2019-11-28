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Kırıkkalespor'da , hazırlıklar sürüyor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Haymanaspor ile karşı karşıya gelecek.

28.11.2019 11:08 | Son Güncelleme: 28.11.2019 11:09Kırıkkalespor'da , hazırlıklar sürüyor

Karşılaşmanın hazırlıklarına devem eden kırmızı-lacivertli ekipte tek hedef 3 puan.

KIRMIZI-LACİVERTLİ EKİPTE TEK HEDEF 3 PUAN

Bölgesel Amatör lig 6. Grupta 11'inci hafta karşılaşmaları hafta sonu oynanacak 6 karşılaşma ile

tamamlanacak. Grupta şampiyonluk mücadelesi veren Büyük Anadoluspor haftayı

Kendi saha ve seyircisi önünde oynayacağı Haymanaspor karşılaşması ile geçirecek. Grupta mağlubiyeti olmayan tek takım olan kırmızı-lacivertli ekip bu karşılaşmadan da 3 puanla ayrılarak zirvedeki yerini korumak istiyor. Karşılaşmaya sıkı bir şekilde hazırlanarak antrenmanlara devam ediyor.

Karşılaşmaya sıkı bir şekilde hazırlıklarındevam ettiğini ve hedeflerinin 3 puan olduğunun altını çizen Kırıkkale Büyük AnadolusporTeknik direktörü Hasan Basri KaraHaymanasporkarşılaşmasında 3 puanla almak istiyoruz. Hazırlıklarımız devam ediyor" dedi.


Kırıkkale, Güncel

Kaynak: Bültenler

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