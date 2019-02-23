"Kırıl – Değiş – Güçlen – Umursama – Gülümse…"

Deneyimleriyle okuyucuya farklı bir pencere açan yazar Sevda Türküsev, sevgi, aile, inanç, paylaşım, acılar ve kayıpları harmanladığı Yıkılmadım Ayaktayım kitabında, insanın gittikçe yalnızlaştığı dünyada aslında hiç de yalnız olmadığını vurguluyor. Etkileyici, akıcı ve esprili bir anlatımla kitabını okuyucularla buluşturan Sevda Türküsev, hikayesini yeniden yazmak isteyenlere eğlenceli tavsiyeler ve formüller de veriyor.

Bir solukta okunacak yeni kitabında "hayal dünyanı kitabın içine al" ve "takıl peşime" diyen Sevda Türküsev, okuyucularına kitabı okurken ellerinde bir kalem olmasını, kenar boşluklarına hayal dünyalarını da çizmelerini öneriyor.

Bütün zorluklar sen mutlu ol diye var diyen Türküsev: "Kırılmalara ve üzülmelere karşı "DİK DURABİLMEK" değişimin en önemli adımıdır. Çünkü insan KIRILDIKÇA güçlenir, değişir; değiştikçe kendi ayakları üzerinde durabilir. Unutma eğilirsen basamak, dik durursan sığınak olursun. Formülümüz KIRIL – DEĞİŞ – GÜÇLEN – UMURSAMA VE GÜLÜMSE… Dön çocukluğuna; giy çocukluğunun ayakkabılarını, al sırtına heybeni, koy içine hayallerini, umutlarını, acılarını, uğradığın haksızlıkları ve inancını. Derin bir nefes al ve takıl peşime! Başla kendi hikayeni yazmaya ve hayatını yaşamaya. Bu senin hikayen, UNUTMA!" dedi.

Kaynak: Bültenler