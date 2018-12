15 Aralık 2018 Cumartesi 14:45



Kırılan baraj kapağının yükselttiği sular çekildi, zarar ortaya çıktı Dicle Barajı 'nın kapağının kırılması nedeniyle yükselen su, çekilmeye başladı Özellikle tarihi On Gözlü Köprü civarında bulunan işletmeler, yükselen su nedeniyle büyük zarara uğradıDİYARBAKIR - Diyarbakır 'da, önceki gün Dicle Barajı'nın kapaklarından birinin kırılması nedeniyle nehir yatağında yükselen su, çekilmeye başladı. Suyun yaklaşık 1 metre çekilmesinin ardından nehir yatağında bulunan işletmelerdeki zararlar da gün yüzüne çıktı. Diyarbakır'ın Eğil ilçesinde bulunan Dicle Barajı'nda, yağış nedeniyle yükselen su seviyesini kontrol altına almak amacıyla açılan kapaklardan biri geçtiğimiz gün kırıldı. Kırılan kapak nedeniyle barajda tutulan su yoğun bir şekilde boşalmaya başladı. Yoğun şekilde akan suyun ardından nehir yatağında su seviyesi yer yer 8 metreye kadar yükseldi. Barajdaki basıncın düşmesinin ardından suyun akışının azalması ile birlikte bugün sabah saatlerinde nehir yatağında yükselen su, yaklaşık 1 metre civarında çekildi. Suların çekilmesiyle birlikte işletmelerine giden vatandaşlar, gördükleri manzara karşısında şok geçirdi. Yükselen suyun, demir ve beton bloklar ile iş yerlerindeki eşyalarını götürdüğünü gören işletmeciler, yetkililerden zararlarının giderilmesini bekliyor. Tek işletmede zarar 5 milyon Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Dicle Nehri yatağında restoran ve piknik alanı olan Mahmut Çolak, baraj kapağı kırıldıktan sonra suyun bu kadar yükseleceğini beklemediklerini söyledi. Çolak, " Polis arkadaşlar geldi ve işletmeyi boşaltmamız gerektiğini bildirdiler bizlere. Biz bu kadar olacağını düşünememiştik. Su gelmeye başlayınca anladık ve bugün çekilince de zararımız ortaya çıktı. İş yerlerimizdeki eşyaları çekmek istiyorduk yalnız karanlık olduğu ve elektrikler kesildiğinden dolayı hiçbir şey yapamadık. Buranın seviyesi 8 metre, bunu aşmış görünüyor. Her tarafı yıkıp harap etti, kullanılamaz hale getirdi. Bir can kaybımız yok ama maddi hasarımız çok fazla. Şu anda bir buçuk metre su çekilmiş durumda. 3-5 milyon lira arasında zararımız var. Valiliğimizden çıkacak kararı bekliyoruz, inşallah devlet büyüklerimiz bizlere yardımcı olur" dedi.