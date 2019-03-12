Kırım Artık Korku Bölgesi Haline Geldi"

Kaynak: AA

Kırım Tatar Milli Meclisi (KTMM) Başkan Yardımcısı Ahtem Çiygöz, Kırım'ın Rusya tarafından işgal edilmesinin bölgeyi olumsuz yönde etkilendiğini belirterek, "Kırım, artık bir korku bölgesi haline geldi." dedi.Ukrayna'nın Ankara Büyükelçiliği tarafından düzenlenen Kırım'ın yasa dışı ilhakının 5. yılı konulu panel, Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha ve panele konuşmacı olarak katılan KTMM Başkan Yardımcısı Çiygöz'ün yanı sıra diğer ülkelerden diplomatik temsilcilerin katılımıyla gerçekleştirildi.Büyükelçilik binasında düzenlenen programın açılış konuşmasını yapan Büyükelçi Sybiha, KTMM Yardımcıları Ahtem Çiygöz ve İlmi Ümerov'un Kırım'daki Rus mahkemesi tarafından 26 Şubat 2014'te tutuklandığını hatırlattı.Sybiha, "Çiygöz ve Ümerov, Türkiye'nin de büyük çabalarıyla Ekim 2017'de serbest bırakıldı ve Türkiye'ye gönderildi. Bu panel Rusya'nın işgali altında olan Kırım'daki güncel gelişmeleri anlamak açısından da verimli olacaktır." diye konuştu.Kırım'ın 5 yıl önce Rusya tarafından işgal edildiğini ifade eden Sybiha, şöyle devam etti:"Ukrayna'da Kırım'ın işgaline karşı sesler yükselmeye devam ediyor. Biz bu uğurda her gün askerlerimizi kaybetmeye devam ediyoruz. Rusya saldırgan olan taraftır ve Kırım'ı ilhak etmiştir. Ayrıca Rusya, günümüzde Kırım'daki ayrılıkçı hareketleri desteklemeye devam etmektedir."Kırım halkının 5 yıldır zorluklarla boğuştuğunu vurgulayan Sybiha, işgalin sonlandırılması için uluslararası camia ile dayanışmaya ihtiyaç olduğuna dikkati çekti."Kırım korku bölgesi haline geldi"KTMM Başkan Yardımcısı Çiygöz, Kırım'daki Rus mahkemesinin verdiği tutuklama kararıyla başlayan cezaevi sürecinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Ukrayna resmi makamlarının çabalarıyla son bulduğunu söyledi.Çiygöz, bu aralar Ukrayna genelinde ve dünyadaki Ukrayna büyükelçiliklerinde Kırım'ın Rusya tarafından nasıl işgal edildiğinin anlatıldığını belirtti.Kırım'da Ukrayna'ya karşı Rusya'yı destekleyen ayrılıkçıların da bulunduğuna dikkati çeken Çiygöz, "Kırım halkı ve Ukraynalılar bu ayrılıkçılara destek vermiyor. Kırım'ın işgalinin hemen ardından içlerinde çocuk, yaşlı ve kadınların da bulunduğu 10 bin kişi protesto gösterileri düzenledi. İşgalciler göstericilere karşı çok büyük cezalar verdiler. Böylece, Kırım artık bir korku bölgesi haline geldi." dedi.Çiygöz, bu süreçte Kırım'da birçok insanın kaçırıldığını ve bazılarının ise ölü bulunduğunu kaydederek, yüzlerce Kırımlının Rusya topraklarında tutuklu olduğunu ve cezai yaptırımlarla karşı karşıya kaldığını hatırlattı."Kırım 2014 öncesi gibi çekici bir yer değil""Kırım artık 2014 öncesi gibi çekici bir yer değil." diyen Çiygöz, şunları söyledi:"Rusya yaklaşık beş yüz bin kişiyi yerleşmesi için Kırım'a getirdi ve bu insanlar Kırım'a yerleşmek için para ödedi. Kırım, bugün Rusya tarafından askerileştiriliyor ve bölgenin durumu hızla kötüye gidiyor. Kırım Tatarlarının ve Ukrayna insanının tarihi ve kültürü yerle bir edilmiş durumda. Rusya, 150 yıl önce yapmaya çalıştığı gibi Kırım'ı Kırım Tatarlarının olmadığı ve Rusya'ya ait bir bölgeye dönüştürmeye çalışıyor. Kırımlıları politik olarak sindirmeyen Rusya, bunu kanla yapmaya çalışıyor ama amacına ulaşamayacak. Rusya, Ukrayna'nın güçlü olmasından çekiniyor ve değişmesini istemiyor."