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Kırım'daki fırtınada Karadeniz kıyısındaki tekneler battı

Kırım'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken Karadeniz kıyılarındaki tekneler battı.

13.02.2020 10:10 | Son Güncelleme: 13.02.2020 10:10Kırım'daki fırtınada Karadeniz kıyısındaki tekneler battı
'da etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkilerken kıyılarındaki tekneler battı.
Kırım'da rüzgarın şiddeti 15-20 kilometre hıza çıkınca yarım adada hayat durma noktasına geldi. Özellikle sahil şehirlerinde fırtına nedeniyle tabela ve trafik lambalarının devrildiği belirtilirken Karadeniz kıyılarında ise dalgaların boyunun 3 metreye çıktığı açıklandı. 2 gündür süren fırtınanın devam edeceğini ifade eden yetkililer, Kırımlıları sokağa çıkmama, ağaçların altından uzak durma, elektrik direklerine yaklaşmama ve deniz kenarlarında bulunmama konularında uyarı yaptı.
YALTA'DA TEKNELER BATTI
Fırtına birçok noktada hayatı felç ederken Kırım'ın çok sayıda bölgesinde elektrik kesintileri yaşandığı, fırtınadan dolayı bazı evlerin çatılarının uçtuğu ve maddi hasar meydana geldiği aktarıldı. Kırım'ın Karadeniz kıyılarında dev dalgalar teknelere zarar verdi. şehrinde dalgalar, kıyılardaki birçok tekneye zarar verirken bazı teknelerin battığı belirtildi. Fırtınanın oluşturduğu zarar ile ilgili hasar tespit çalışmalarına başlandığı açıklanırken fırtınada kimsenin zarar görmediği ifade edildi.
(İHA)

Karadeniz, Yalta, Kırım, Güncel

Kaynak: İHA

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