Haberler » Güncel » Kırım'daki Uçan Su Şelalesi ilk kez dondu - Haber

Kırım'daki Uçan Su Şelalesi ilk kez dondu

Kırım'da bulunan ve ilk kez donan Uçan Su Şelalesi eşsiz görüntüler oluşturdu.

11.02.2020 23:30 | Son Güncelleme: 11.02.2020 23:30
'da bulunan ve ilk kez donan Uçan Su Şelalesi eşsiz görüntüler oluşturdu.
Kırım'ın şehrinde deniz seviyesinden 390 metre yükseklikte koruma altında bulunan Uçan Su Şelalesi 5 derece civarındaki hava sıcaklığında dondu. Yakın zamanda hiç görülmeyen bir şekilde donan Uçan Su Şelalesi kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Uzmanlar 5 derece gibi bir hava sıcaklığında şelalenin donmasını anormal karşılarken bazı uzmanlar ise şelalenin donmasını soğuk hava geçişlerine bağlayarak yaşanan olayın normal olduğunu vurguladı. Uzmanlar şelalelerde önceki gece hava sıcaklığının aniden -7 dereceye düşmesinden dolayı donma olayının gerçekleştiğini, bu hava sıcaklığının tekrar 5 derecelere çıktığını ve şelaledeki donma olayının kısa süreli yaşandığını belirtti.
(Erhan Altıparmak/İHA)
Kırım'daki Uçan Su Şelalesi ilk kez dondu

Yalta, Kırım, Güncel

Kaynak: İHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

23:59  Günlük burç yorumları 12 Şubat 2020 Çarşamba (Haftalık burç yorumları)
15:22  Radyasyon nasıl yazılır? Radyasyon mu, radyosyon mu? Radyasyon ne demek?
13:53  Enstitü nasıl yazılır? Enstitü mü, ensitü mü? Enstitü ne demek?
11:44  Şam nerede? Şam konumu ve Şam haritası!
10:49  Anadolu Üniversitesi AÖF kayıt yenileme ne zaman? Bahar dönemi kayıt yenileme tarihleri!
12.02.2020 00:48:22