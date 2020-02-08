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Kırım Gelişim Vakfından Ataç'a ziyaret

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit ile bir araya geldi.

08.02.2020 11:15 | Son Güncelleme: 08.02.2020 11:15Kırım Gelişim Vakfından Ataç'a ziyaret
Belediye Başkanı Ahmet Ataç, Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit ile bir araya geldi.

Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç'ın sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile temasları sürüyor. Son olarak Kırım Gelişim Vakfı Başkanı Ümit Şilit Başkan Ataç'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette Şilit, vakıf çalışmaları hakkında Başkan Ataç'a bilgiler aktardı. Buluşmada ayrıca Başkan Ataç ve Şilit, vakıf-belediye iş birliğinde gerçekleştirilebilecek kültürel çalışmalar üzerine de görüş alışverişinde bulundu.

Ziyaret, Ataç ve Şilit'in gerçekleştirilecek ortak faaliyetler hakkında daha detaylı bir toplantı yapma kararı alması ile son buldu. - ESKİŞEHİR

Ahmet Ataç, Tepebaşı, Kırım, Güncel

Kaynak: İHA

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