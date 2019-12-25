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Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprüden ilk tren geçti

Kırım'ı Rusya'ya bağlayan demir yolu köprüsünden ilk yolcu treni bugün geçti.

25.12.2019 12:30 | Son Güncelleme: 25.12.2019 12:30 Kırım'ı Rusya'ya bağlayan köprüden ilk tren geçti
'ya bağlayan demir yolu köprüsünden ilk yolcu treni bugün geçti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Pazartesi günü açılışını yaptığı Kırım Köprüsü'nden bugün ilk yolcu treni geçti. St. Petersburg'dan Sivastopol'e giden tren, yaklaşık 20 dakikada geçişini tamamladı.
Krasnador ile Kırım'ı Kerç Boğazı üzerinden bağlayan köprünün yapımına 2016 yılında başlanmıştı. Köprünün bölgeye gelen turist sayısını arttırması ve kargo ulaşımını güçlendirmesi bekleniyor.
Rusya 2014'te Kırım'ı tek taraflı olarak ilhak etmişti.
(İHA)

Vladimir Putin, Rusya, Kırım, Güncel

Kaynak: İHA

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