Kırım'ın Edebi Sesi Cengiz Dağcı" Paneli

Türk Edebiyat
Vakfınca " Kırım
'ın Edebi Sesi Cengiz Dağcı
" başlıklı panel düzenlendi.
Vakfın Sultanahmet
'teki merkezinde gerçekleştirilen panelde, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi
Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Abdulvahap Kara
, Kültür Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Öğretim Görevlisi İsa Kocakaplan
ile "Cengiz Dağcı'nın Romanlarında SSCB Dönemi Kırım Tarihi" konulu yüksek lisans tezi hazırlayan Buket Kemiksiz konuştu.
Prof. Dr. Kara, Kırım tarihini romanlarıyla gelecek kuşaklara aktaran Cengiz Dağcı'nın Kırım'ın özgürlük mücadelesinde önemli bir rolü olduğunu kaydettti. Kara, "Kırım tarihinin ve edebiyatının önemli bir temsilcisi aynı zamanda Türk dünyasının sevdiği bir yazarı anmak ve onun yazıları üzerine Kırımın tarihine doğru yolculuk yapmak gurur verici bir duygu." ifadesini kullandı.
İsa Kocakaplan ise Cengiz Dağcı'nın, bu gönül coğrafyasının büyük ve bayraklaşmış mihmandarlarından olduğunu anlattı.
Dağcı'nın, Kırım ve Kırım insanının uğradığı zulmü dünyaya, kendine özgü diliyle anlattığını vurgulayan Kocakaplan, Kırım Türklerine uygulanan soykırımı, oradaki insanların çektiği acıları, hiç silinmeyecek şekilde eserlerine nakşettiği dile getirdi.
Buket Kemiksiz ise Cengiz Dağcı'nın romanlarında büyük sürgün yıllarında yaşanan felaketleri anlatırken kullandığı karakterlerin, Kırım Türklerinin milli beraberliğini sembolize ettiğini anlattı.
Dağcı'nın romanlarında her zaman milli kültür öğelerini kullandığını aktaran Kemiksiz, yazarın Kırım Türklerinin milli beraberliğinin ve birliğinin önemine yaptığı vurgularla edebiyat dünyasında fark yarattığını söyledi.
Panelin sonunda, Kırım türkülerinin seslendirildiği mini konser verildi.
Programa, Türk Edebiyat Vakfı Başkanı Serhat Kabaklı, Sultanbeyli
Kaymakamı Metin Kubilay ve davetliler katıldı.
Edebiyat, Cengiz Dağcı, Kırım, Güncel
Kaynak: AA