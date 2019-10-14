Kırım tatar meclisi: türkiye, rusya'nın provokasyonuna uğradı

Rusya'nın beş yıl önce ele geçirip kendi topraklarına kattığını açıkladığı Kırım'ndan Rusya Parlamentosu'na seçilmiş olan iki milletvekilinin resmi bir ziyaretle İstanbul'a gelip Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edilmesine, Kırım Tatar liderleri, tepki gösterdi.

Kırım Tatarlarının temsili organı olarak kabul edilen Kırım Tatar Milli Meclisi'nden yapılan açıklamada, Rusya'nın denetimindeki Kırım Yarımadası'ndan Rusya Parlamentosu'na seçilmiş olan Ruslan Balbek ile Natalya Poklonskaya'nın İstanbul'da 'Terörle Mücadele ve Uluslararası Bağlantılığının Güçlendirilmesi' konulu Üçüncü Parlamento Başkanları Konferansı'na katıldıklarına ve burada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a takdim edildiklerine değinilerek, bunun, Rusya'nın bir provokasyonu olduğu iddia edildi.

"BUNU, YANLIŞ ANLAMA OLARAK GÖRÜYORUZ"

Söz konusu iki kişinin Rusya Parlamentosu'na seçilmesinin tamamen uluslararası hukuka aykırı şekilde gerçekleştiğini ve bu kişilerin Kırım'da Kırım Tatarlarına ve Ukraynalılara yönelik baskılarda önemli roller oynadıklarının ifade edildiği açıklamada, bu kişilerin resmi bir ziyaretle Türkiye'ye gelmelerinin Ukrayna toplumunda, 'üzücü bir yanlış anlama' olarak görüldüğü dile getirildi. Türkiye'nin Kırım Tatarlarına ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne verdiği desteğin bilindiğinin vurgulandığı açıklamada, diğer taraftan, Türkiye'nin bu kişileri kabul etmesinin, Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ilişkin Birleşmiş Milletler'in (BM) ve diğer uluslararası örgütlerin almış oldukları kararların görmezden gelinmesi olarak değerlendirilebileceği kaydedildi. Rusya'nın dünyada, Türkiye'nin Kırım'ın Rusya tarafından ilhakını tanıdığı şeklinde bir izlenim yaratmaya kalkıştığının ifade edildiği açıklamada ayrıca Türkiye, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması konusunda özel çaba sarfetmeye çağrıldı.

KIRIMOĞLU: ERDOĞAN, BU KİŞİLERLE BİLMEDEN TOKALAŞTI

Kırım Tatarları'nın manevi lideri olarak kabul edilen Kırım Tatar Milli Meclisi Onursal Başkanı ve Ukrayna Palamentosu Milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ise yaptığı açıklamada, kendisinin bu konuda Türkiye Cumhuriyeti Kiev Büyükelçisi'ne ve diğer Türk Dışişleri kaynaklarına danıştığını ve buradan edindiği izlenime göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Parlamento Başkanları Zirvesi'ne çağrıldığını ve burada bu kişilerin kim olduğunu bilmeden ellerini sıktığını söyledi. Zirveye katılacak kişilerin listelerinin Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanlığı İdaresi'ne de önceden sunulmadığının anlaşıldığını belirten Kırımoğlu, konuyu incelediklerini ve Kırım Tatar liderlerinin konuyla ilgili yeni bir açıklamayı, konunun içyüzü ortaya çıktıktan sonra yapacaklarını dile getirdi.